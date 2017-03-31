В воскресенье в Сочи ограничат движение для автомобилей (СХЕМА ДВИЖЕНИЯ) Изменения схемы движения также коснутся автобусов и маршруток, двигающихся в сторону Олимпийского парка









В это воскресенье, 2 апреля, в Олимпийском парке пройдёт первый забег из серии Top Liga Cup. В связи с этим на участке трассы, где он состоится ограничат движение для автомобилей и изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.

С 09:00 до 14:00 маршрут движения будет следующим: выход с трассы «Формула 1» на ул. Триумфальная через КПП №1 гоночного комплекса «Сочи Автодром» с левым поворотом в сторону ул. Перспективной, далее левый поворот на ул. Перспективная – левый поворот на ул. Голубая – левый поворот на ул. Морской бульвар – правый поворот на ул. Олимпийский проспект. Далее движение по ул. Олимпийский проспект , после – напротив стадиона «Фишт» разворот в обратную сторону по направлению к ул. Триумфальной, перед перекрестком с круговым движением правый поворот на ул. Триумфальная, далее движение по ул. Триумфальной в сторону ул. Каспийской, после – правый поворот на трассу «Формула 1» через КПП №1 гоночного комплекса «Сочи Автодром».