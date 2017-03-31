В Сочи потратят 51 миллион рублей на ремонт уличного освещения До конца года всё наружное освещение курорта должны привести в порядок

Автор фото: Сочи Экспресс

Накануне стало известно о том, муниципальное бюджетное учреждение «Сочисвет» и компания ООО «Светосервис-Сочи» заключили между собой контракт по проведению аварийно-восстановительных работ и ремонту установок наружного освещения. Стоимость такого контракта составила 51.000.000 рублей.

«Политеме.ру» удалось выяснить некоторые подробности контракта. А именно, что 41,3 миллиона пойдут на аварийно-восстановительные работы и 9,7 миллиона на сам ремонт фонарей. Также по условиям контракта, все ремонтные работы должны завершиться до конца года. То есть фирма «Светосервис-Сочи» должна обеспечить бесперебойную работу установок наружного освещения в городе, привести в порядок все линии искусственного освещения. Проверки подлежат 30 233 светоточки и 14819 осветительных опор. В случаях, где требуется, подрядчик должен провести ремонт фонарей, устранить последствия ДТП, убрать с опор и проводов ветки и мусор, заменить кабели и лампы.