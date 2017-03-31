В апреле стартует программа обучения волонтеров Кубка конфедераций и ЧМ-2018 В рамках программы пройдут обучение более 30 тысяч волонтеров

Автор фото: http://mcsip.ru/

В апреле стартует программа обучения волонтеров Кубка конфедераций и ЧМ-2018

В рамках программы пройдут обучение более 30 тысяч волонтеров

Во вторник, 4 апреля, в четырех городах, принимающих Кубок конфедераций FIFA 2017 – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани – стартует программа обучения волонтеров для участия в проведении Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу-2018.

Торжественное мероприятие в этот день состоится в Москве в Российском экономическом университете им. Плеханова. Старт программы даст Заместитель Председателя Правительства РФ, Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко и посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Сергей Белоголовцев. С обращением к волонтерам выступит игрок сборной России Александр Самедов.

Символическую жеребьевку для участников тренинга во всех городах проведут послы городов-организаторов ЧМ-2018 и известные спортсмены. Приветственная часть программы завершится красочным флешмобом, в котором примут участие все 300 участников тренинга.

После приветственной части волонтеры познакомятся с историей Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, узнают о стратегических целях данных событий, глобальных инициативах FIFA, ознакомятся с функциональными обязанностями, отработают навыки взаимодействия с клиентскими группами, почувствуют масштаб предстоящих мероприятий и окунуться в атмосферу праздника.

В рамках программы пройдут обучение более 30 тысяч волонтеров, сообщает пресс-служба Оргкомитета «Россия-2018».

В Сочи местом проведения мероприятия станет Сочинский государственный университет, ул. Пластунская, д. 94. Начало акции в 10:00.