Улицы Сочи опять останутся без света: полный список Отключения света на понедельник

Автор фото: КаспийИнфо

Сегодня, 3 апреля, в связи с плановыми ремонтными работами электрооборудования, в Сочи на нескольких улицах не будет света:

- в поселке Лоо ул.Декабристов, ул.Пограничная, ул.Связная, ул.Разина, ул.Азовская, ул.Прохладная, ул.Жигулевская

- ул.Рахманинова (частично), ул.Пирогова (частично), санаторий «Радуга», ул.Виноградная №№ 53-81

- ул.Леселидзе (частично), ул.Краснодонская, переулок Алекский, с/т «Труд»

- Сухумское шоссе, ул.Глазунова (частично); ул.Самшитовая (жилые дома); ул. Дарвина (частично), ул.Камо (частично)

- в селе Верхне-Николаевское ул.Заречная, ул.Николаевская, ул.Мостовая, ул. Псебайская, ул.Кузнечная, ул.Тульская, ул.10 лет Октября, ул.Петрозаводская (район Серебряного озера), ул.Лазурная Долина, переулок Западный

Сочинские электрические сети приносят свои извинения за временные неудобства.