Как сдать квартиру в Сочи и заработать на этом Владельцам сочинских квартир упростили процедуру сдачи жилья

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Накануне на очередной планёрке стало известно о том, что теперь сочинцы, сдающие свои комнаты, квартиры или дачи могут не платить за это налог.

Для того, чтобы избежать налогообложения, необходимо выполнить пару условий. Во-первых, сдача жилья не должна быть основным заработком, во-вторых, нужно зарегистрироваться в едином колл-центре (регистрация бесплатная). Для начала нужно позвонить по номеру 8-800-100-10-65. После обращения к вам приедут специалисты и осмотрят жильё. Потом ваш вариант будут предлагать всем туристам, обратившимся за помощью, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.