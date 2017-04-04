Более 150 тысяч тюльпанов зацвели в Сочи Полюбоваться цветами можно на каждой прогулочной зоне

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Теперь гостей и жителей курорта будут радовать не только зелёные аллеи, но и красочные клумбы. В Сочи распустились самые популярные весенние цветы - Тюльпаны.

«Все, что мы сейчас наблюдаем, — это посадки осени 2016 года. То есть, несмотря на такую агрессивную зиму, все эти цветы набрали силу, пережили снега, этот стресс», — рассказала заместитель начальника управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи Елена Глебчук.

В скором времени ассортимент клумб увеличится: к концу апреля появятся бегонии, сальвии и бальзамин. Всего к началу летнего сезона в городе должны высадить около 500 тыс. цветов, сообщает пресс-служба администрации города