В Сочи задержали 12 гражданских активистов Все они оказались сторонниками оппозиционера Алексея Навального

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Вчера в разных районах города сочинским полицейским удалось задержать 12 человек, пытающихся провести на курорте одиночные пикеты против коррупции. Однако всех уже отпустили.

По их идее, вчера, 2 апреля, в 15:00 каждый из них должен был начать одиночный пикет против коррупции в органах власти. Напоминаем, что 26 марта по городам России прокатилась волна подобных акций, которая, в итоге, закончилась массовыми задержаниями. У участников акций негодование вызвала опубликованная Фондом борьбы с коррупцией схема с использованием благотворительных фондов в своих интересах, передаёт «Кавказский узел».