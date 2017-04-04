В Сочи спасатели несколько часов искали утонувшего рыбака (ФОТО) Тело погибшего 1991 г.р. водолазы обнаружили с третьей попытки







В пятницу, 31 марта, спасатели ЮРПСО МЧС России проводили работы по поиску пропавшего в реке Сочи молодого сочинца. По информации родственников, парень ловил рыбу в русле, и в какой-то момент не удержался и упал в бурлящий поток под перекатом реки. До приезда спасателей, окружающие пытались искать пропавшего своими силами: один из них нырял в водопад и чудом остался жив.

Одна группа спасателей вела поиск в самом месте происшествия, другая спускалась ниже по течению и осматривала русло и берега реки. Второй группе удалось найти только одежду молодого человека. В медицинских учреждениях сотрудникам МЧС сообщили, что пострадавших в подобных происшествиях к ним не поступало.

В течение нескольких часов спасатели искали пропавшего в месте его падения: очевидцы подтверждали, что парень не выплывал на поверхность. Параллельно проводился визуальный осмотр реки с помощью беспилотного летательного аппарата МЧС России. Спасатели обследовали русло реки всеми возможными способами, но пропавший обнаружен не был. Несмотря на большую скорость течения и падения воды, было принято решение привлечь к поиску водолазов.

Было установлено освещение и организована двойная страховка водолазов по обоим берегам реки, после чего специалисты МЧС приступили к обследованию. Глубина в месте проведения работ была небольшая, но поиск осложнялся тем, что сила падения воды и скорость течения оказывали сильное физическое воздействие на спасателей, ведущих поиски в реке. Как рассказали сами водолазы, из-за бурления воды видимость была нулевая, обследование дна проводилось «на ощупь».

Во время проведения третьего спуска, погибший был обнаружен. Спасатели транспортировали тело сочинца 1991 г.р. на берег и передали сотрудникам следственных органов, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.