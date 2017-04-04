На курорте «Имеретинский» прошёл финал зимней серии регат Sochi Winter Cup ФОТО Соревнования проводились среди экипажей гоночных яхт GP-26

























Гонки серии Sochi Winter Cup проходят в акватории порта «Имеретинский» второй год подряд. В общей сложности в шести этапах зимнего кубка приняло участие 24 команды.

За два гоночных дня состоялось 8 гонок, в последних гонках зимнего этапа разгорелась нешуточная борьба за серебро и бронзу в общем зачете Sochi Winter Cup. Команды пришли к этому этапу с минимальным отрывом в очках, так результат сезона буквально решался в последней гонке. Интриги в определении победителя не было — команда курортного района «Имеретинский» подошла к финалу с огромным преимуществом и стала обладателем переходящего кубка Sochi Winter Cup. В итоге команды выстроились на пьедестале следующим образом: курортный район «Имеретинский», «Старт», «АБС Авто».



2 апреля состоялась церемония награждения и вечеринка в честь закрытия зимнего сезона. Уже совсем скоро - в апреле в Сочи стартует летняя серия гонок Sochi Sunday Race.