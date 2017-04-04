Отключения воды в Адлерском районе Сочи Без холодного водоснабжения останутся 9 улиц, 4 переулка и котельная

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Отключения воды: полный список улиц

Без холодного водоснабжения останутся 9 улиц, 4 переулка и котельная

Во вторник, 4 апреля, с 09:00 до 20:00 будет отключено холодное водоснабжение в Адлерском районе Сочи.

Без воды останутся следующие потребители: котельная №27 по улице Перелетной, частный сектор – улицы Кленовая, Староохотничья, Ружейная, Кувшинок, Перелетная, Казачья, Хуторская, Тростниковая, Камышовая, переулки Березовый, Пихтовый, Марсовый, Ивовый.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на водоводе диаметром 200 мм в поселке Мирный, сообщает служба по связям с общественностью "Водоканала".