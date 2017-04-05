Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

В Сочи инвалидам, участникам ВОВ и их вдовам предоставят лечение в санатории Обратиться за лечением также могут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Жители блокадного Ленинграда

Автор фото: Чита.Ру

Те, кому необходимо лечение, должны обратиться в отделы социального развития администраций внутригородских районов до 15 апреля с удостоверением, подтверждающим льготный статус, и медицинской справкой об отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения (ФОРМА 070/У), сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.

Адреса отделов:

Центральный район - ул. Навагинская, д.18, 2 этаж, каб.22, тел. 264-91-64

Хостинский район - ул. Грибоедова, д.17, 1 этаж, каб.3 , тел. 262-77-25

Адлерский район - ул. Кирова, д.53, 1 этаж, каб. 26, тел. 240-17-94

Лазаревский район - ул. Победы, д.113, подъезд 3, 1 этаж, каб.6, тел. 274-00-48