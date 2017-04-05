Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

Посёлки Лоо, Шаумяновка, Волковка и некоторые улицы Сочи останутся без света Отключения света в Сочи: полный список

Автор фото: Радио Балтика

В Сочи продолжаются плановые работы на электросетях, из-за которых будет отключен свет на многих улицах города.

С 08:00 до 17:00 электричества не будет:

- в селе Бестужевка ул.Пензенская, ул.Пастушечья, с/т «Вега», с/т «Луч»

Новороссийское шоссе – санаторий «Электроника»

ул.Дарвина (частично), ул.Апшеронская (частично), ул.Мичурина (частично)

п.Шаумяновка (частично), п.Волковка (частично)

в поселке Лоо ул.Декабристов, ул.Пограничная, ул.Связная, ул.Разина, ул.Азовская, ул.Прохладная, ул.Жигулевская

ул. Абовяна (частично), переулок Абовяна (частично), переулок Юртовский (частично)

ул.Гагарина (частично), переулок Хлебозаводской (частично), переулок Рабочий (частично), дом культуры, мастерские, ГСК-3, ГСК-15, ГСК-46

С 13:00 до 17:00 некоторое время без света проведут абоненты на ул. Пластунская (частично), сервис «Сочигростройинвест», ООО «База ЗСМ», ВНС «Октябрьская», ЖК «Велена», торгово-развлекательный центр, ООО «МирЭлектроники», Сочинский государственный университет, переулок Юртовский (частично), ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное», ЛПХ.

Сочинские электрические сети приносят извинения за временные неудобства.