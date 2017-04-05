Посёлки Лоо, Шаумяновка, Волковка и некоторые улицы Сочи останутся без света
В Сочи продолжаются плановые работы на электросетях, из-за которых будет отключен свет на многих улицах города.
С 08:00 до 17:00 электричества не будет:
- в селе Бестужевка ул.Пензенская, ул.Пастушечья, с/т «Вега», с/т «Луч»
Новороссийское шоссе – санаторий «Электроника»
ул.Дарвина (частично), ул.Апшеронская (частично), ул.Мичурина (частично)
п.Шаумяновка (частично), п.Волковка (частично)
в поселке Лоо ул.Декабристов, ул.Пограничная, ул.Связная, ул.Разина, ул.Азовская, ул.Прохладная, ул.Жигулевская
ул. Абовяна (частично), переулок Абовяна (частично), переулок Юртовский (частично)
ул.Гагарина (частично), переулок Хлебозаводской (частично), переулок Рабочий (частично), дом культуры, мастерские, ГСК-3, ГСК-15, ГСК-46
С 13:00 до 17:00 некоторое время без света проведут абоненты на ул. Пластунская (частично), сервис «Сочигростройинвест», ООО «База ЗСМ», ВНС «Октябрьская», ЖК «Велена», торгово-развлекательный центр, ООО «МирЭлектроники», Сочинский государственный университет, переулок Юртовский (частично), ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное», ЛПХ.
Сочинские электрические сети приносят извинения за временные неудобства.