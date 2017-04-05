В Сочи поймали пьяного водителя Теперь несколько суток он проведёт под арестом

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Сотрудникам сочинской полиции удалось выявить и задержать пьяного водителя. В результате проверки его документов, они также выяснили, что мужчину уже лишали прав за нетрезвое вождение, но уроком ему это не послужило.

В отношении мужчины составили административный протокол, согласно которому пока он проведёт несколько ближайших суток под арестом. А уже потом, возможно, последует и уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Если дело всё-таки возбудят, то за решёткой правонарушитель задержится уже на два года, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.