Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

С 4 апреля вступили в силу новые правила дорожного движения Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

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Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 года № 326 и от 24 марта 2017 года № 333 предусмотрены изменения в порядок выдачи водительских удостоверений, а также в правила дорожного движения для водителей-новичков.

Согласно постановлению № 333, полномочия по выдаче водителям новых прав взамен ранее выданных документов с истекающим сроком передаются многофункциональным центрам по предоставлению госуслуг. Ранее водительские удостоверения можно было получить только в органе ГИБДД. Также теперь водительские права, при наличии медицинского заключения, можно получать сроком на 10 лет.

Кроме того, уточнена процедура обмена иностранного водительского удостоверения на российское.

Вторым документом введены ограничения для водителей со стажем до двух лет. Ограничения касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. Автомобили таких водителей должны быть оснащены опознавательным знаком «Начинающий водитель». Не установка опознавательного знака повлечет административную ответственность по главе 12 КоАП РФ с назначением штрафа 500 рублей либо предупреждения, сообщает прокуратура города Сочи.

Также в обязательном порядке вводятся такие знаки на автомобиль, как «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Автопоезд», «Опасный груз» и специальная наклейка для глухих водителей.