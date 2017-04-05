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Сочинца оштрафовали за рисунок свастики на заборе Нарисованное изображение уже стёрто

Автор фото: The Insider

21 марта 2017 года на одном из сочинских бетонных заборов появилось новое изображение, привлёкшее внимание сотрудников прокуратуры. Изображён был не какой-нибудь безобидный рисунок, а фашистская символика - свастика.

Полицейские совместно с работниками прокуратуры проверили проверку и отыскали "художника". Им оказался 30-летний местный житель, официально нигде не работающий. Он сознался в авторстве, но указал, что его рисунок не имел под собой никакой подоплёки. Тем самым мужчина не пытался призвать людей к экстремизму, не пытался разжечь социальный, расовый, национальный или религиозный конфликт.

Несмотря на такое признание, сотрудниками прокуратуры всё-таки было принято решение привлечь мужчину к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначить штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.