В связи с трагедией в Санкт-Петербурге в Сочи усилили меры безопасности Заседание антитеррористической комиссии в Сочи началось с минуты молчания

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Теракт в Санкт-Петербурге породил немало домыслов и слухов. Россияне начали всё больше опасаться за свою жизнь и за жизни своих близких. Так как в Сочи постоянно проводятся различные мероприятия, собирающие множество людей, безопасность на курорте должна быть превыше всего. В связи с этим в Сочи прошло очередное городское заседание антитеррористической комиссии.

Со вчерашнего дня в городе начались проверки состояния антитеррористической защищенности школ, детсадов, больниц и поликлиник. Наряды ППС начали дежурить в усиленном режиме. Количество сотрудников, вступающих в дежурство, также увеличилось

Администрация Сочи просит граждан сохранять бдительность. В случае, если какие-либо предметы или действия каких-либо лиц покажутся подозрительными, следует немедленно обратиться в Дежурную часть УВД по г. Сочи по телефону 02, либо на прямую линию администрации г. Сочи по телефону 264-04-44.