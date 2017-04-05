Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

Санатории "Светлана", "Хоста","Аврора" и несколько улиц Сочи останутся без света В Сочи продолжаются плановые ремонтные работы электрооборудования

Автор фото: Газета ВОЛГА

Сегодня, 5 апреля, с 08:00 до 17:00 в Сочи без электричества несколько часов проведут следующие абоненты:

- ул.Тургенева №№2 - 10, ул.Лермонтова №№1-5, Курортный проспект № 75 санаторий «Светлана»

- ул.Буковая №№1-30, Тепличная 30-70

- Сухумское шоссе (частично), санаторий «Хоста», филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, С/О «Рассвет»; ул.Дарвина (частично), ул.Камо (частично)

- в селе Васильевка ул.Братьев Еремян, дачи, в поселке Сергей-Поле ул.Славы, ул.Просторная

- в поселке Нижнее Лоо район ТМО

- ул. Абовяна (частично), переулок Абовяна (частично), переулок Юртовский (частично)

Сочинские электрические сети приносят свои извинения за временные неудобства.