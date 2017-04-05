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Мутко: «Фишт» сдал экзамен по подготовке к Кубку Конфедераций В Москве на совещании под председательством Виталия Мутко подвели итоги тестового матча на стадионе «Фишт

Как сообщает пресс-служба Краснодарского края, Кубань на заседании представлял вице-губернатор Николай Долуда. На совещании поднимались вопросы об организационных моментах, которые требуют доработки и будут учтены при подготовке к последующим матчам, а один из самых значимых пройдёт уже 2 мая.

В совещании принимали участие представители правоохранительных органов, Российского футбольного союза, Оргкомитета «Россия-2018» и министерства спорта РФ.

– На стадионе был аншлаг, игру пришли посмотреть порядка 40 тысяч зрителей, – отметил вице-губернатор Кубани Николай Долуда. – Это позволило реально оценить ситуацию и выявить существующие недостатки, чтобы оперативно устранить их к следующим тестовым матчам.

Организация первого мероприятия – матча Россия - Бельгия – прошла на высоком уровне. Работа организаторов также была отмечена зампредом Правительства РФ Виталием Мутко, представителями FIFA и РФС, а также игроками сборных России, Бельгии и их болельщиков.