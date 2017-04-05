В Госдуме предложили пожизненно лишать прав нарушителей ПДД За систематическое нарушение правил дорожного движения депутаты предложили лишать водительских прав на всю жизнь

С такой инициативой выступил глава по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв на парламентских слушаниях, посвящённых безопасности дорожного движения. По его словам, это уже совсем другой уровень ответственности. Данная уголовная статья должна применяться в случае, когда лицо демонстративно и систематически пренебрегает назначенным ему административным наказанием и вновь совершает то же самое нарушение. Количество таких нарушений, достаточное для пожизненного лишения прав, пока не обсуждалось.

Как пишет Российская Газета, это не единственные нововведения, которые предлагает внедрить глава комитета. Наряду с пожизненным лишением прав предлагается также ввести в число обязательных предметов автошкол такой как водительская этика.

- Такой предмет должны сдавать не только лица, получающие водительское удостоверение, но и лишённые его на определённый срок, - подчеркнул Пискарёв.

В ряде Европейских стран уже действует похожая практика, к ней и призывал обратиться Василий Пискарёв. Там за грубое нарушение правил дорожного движения на водителя возлагается не только правовая ответственность, но и обязанность окончить курсы по культуре вождения за свой счёт.

"Убеждён, что дорожное движение - это та область, где воспитание может оказать не меньшее, а то и большее превентивное воздействие, чем самое суровое наказание, что также поможет избежать и иных правонарушений, и не только в сфере дорожного движения", - утверждает глава комитета.