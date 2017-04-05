Приезжая в Сочи женщина пыталась пересечь границу по чужому паспорта Тем самым она пыталась помочь подруге

Автор фото: Sputnik Абхазия

Не так давно сотрудникам таможни удалось задержать на границе с Абхазией 53-летнюю приезжую женщину из Приморско-Ахтарска. Она пыталась пересечь границу по паспорту своей подруги.

Позже женщина призналась, что прилетела на курорт с целью заработка год назад. Она устроилась на работу в один из торговых центров посёлка Эсто-Садок, где и познакомилась с ещё одной приезжей женщиной из Украины. У последней заканчивалась миграционная карта и для того, чтобы её не вернули на Родину, нужно было пересечь государственную границу. Ближайшей границей оказалась граница с Абхазией, но из-за высокой занятости жительница Украины никак не могла покинуть рабочее место и она обратилась с просьбой о помощи к задержанной. Жительница Приморско-Ахтарска согласилась помочь знакомой.

Но их плану так и не удалось осуществиться. Женщина была задержана уже на паспортном контроле. Теперь за своё сердобольство женщина может провести ближайшие два года в тюрьме, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.