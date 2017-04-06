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Осуждённую ранее за госизмену сочинку этапировали в Москву Скорее всего, это связано с действиями защиты, считает её адвокат

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Как сообщает портал «Вести 24» со ссылкой на «Интерфакс», жительница Сочи Марина Джанджгава была этапирована в Москву из Волгограда, где отбывала наказание.

«Ранее в неизвестном направлении этапировали другую мою клиентку Анник Кесян, осужденную по такому же делу о государственной измене за SMS. Вероятно, эти перемещения связаны с действиями защиты», — рассказал адвокат Марины Джанджгава Иван Павлов.

Марина Джанджгава, проводница Адлерского пассажирского вагонного депо была арестована и приговорена к 12 годам лишения свободы по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Причиной стало отправленное SMS-сообщение о перемещении военной техники на территории города-курорта Сочи.

Марина далеко не единственная кто был осужден по обвинению в госизмене за SMS. Вместе с ней Краснодарским краевым судом были осуждены еще 5 женщин, в том числе упомянутая Анник Кесян и Оксана Севастиди, которая 7 марта 2017 года была помилована президентом РФ. Все сочинки, незадолго до конфликта в Южной Осетии, отправляли смс о передвижении военной техники знакомым в Грузию.