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25 апреля у сочинцев будет выходным: православные отметят Радоницу Нерабочим днём 25 апреля признано на территории всего Краснодарского края

Автор фото: Prisnilos.su

Как сообщает администрация края, постановление об этом подписано губернатором Вениамином Кондратьевым.

– В связи со сложившейся в Краснодарском крае традицией поминовения и обращением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора этот день официально объявлен нерабочим, говорится в тексте.

Всем руководителям исполнительных органов власти и местного самоуправления, а также всем действующим работодателям на территории края рекомендуется сделать этот день нерабочим. Соответствующие распоряжения об обеспечении безопасности граждан на время выходного уже поступили муниципальным властям.

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи и считается у православных христиан поминальным днём. Изначально корни весеннего праздника поминовения умерших восходят к восточным славянам, но позже традиция была поддержана и принята РПЦ.