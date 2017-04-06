В Сочи приедет Евгений Миронов для показа фильма «Время Первых» Актёр исполнил в кинокартине одну из главных ролей – космонавта Алексея Леонова

Автор фото: Hello.ru

Показ картины состоится в воскресенье, 9 апреля, в сочинском кинотеатре «City Stars» (ТРЦ «Олимп»). Автограф-сессия запланирована на 17:00, на ней посетители кинотеатра смогут сфотографироваться или получить автограф актёра. Спустя полчаса состоится сам показ картины, сообщает портал Юга.ру со ссылкой на сеть кинотеатров «Монитор».

«Время первых» - это фильм, который основан на реальных событиях и рассказывает о первом полете человека в открытый космос. Действие разворачивается 18 марта 1965 года. Противостояние США и СССР в технологической гонке переживает важнейшую веху: Алексей Леонов первым приветствует землян из космоса и, если верить хронике, благополучно возвращается в корабль. Но эти 5 метров до шлюза становятся самой мучительной прогулкой в его жизни, а экстренная посадка в ручном режиме – примером невероятной воли к жизни самого Леонова и его напарника Павла Беляева, которого в экранизации сыграл Константин Хабенский.