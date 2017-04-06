В Сочи в тоннеле произошла авария (ФОТО) ДТП уже собрало большую пробку







Сегодня утром в конце третьего тоннеля при выезде на Дублер Курортного проспекта произошла авария. Движение парализовано. Если обычно этот участок дороги автолюбители проезжали за 5 минут, то сегодня утром на это пришлось потратить 50 минут.

Одну из машин перевернуло на крышу. О пострадавших пока ничего не известно. Причины аварии выясняются. На место ДТП уже приехали сотрудники дорожно-патрульной службы и медики Скорой помощи. В настоящий момент ведутся работы по устранению последствий. В ближайшее время движение будет восстановлено.