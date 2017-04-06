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В Сочи олимпийские коттеджи продадут на электронных торгах Теперь потенциальные покупатели смогут приобрести недвижимость, не выезжая из дома

Автор фото: sadsha.ru

Олимпийские коттеджи в Сочи реализуют на электронных торгах. Это позволит большему кругу людей принять участие в аукционе по продаже коттеджей, построенных к Олимпиаде. Теперь потенциальные покупатели смогут приобрести их, не выезжая из дома. Непосредственное присутствие требуется только при заключении договора купли-продажи с победителем торгов.

Ранее департамент имущественных отношений администрации Сочи проводил классические торги, где требовалось присутствие участников для подачи заявок и при проведении торгов. За период с 2015 года по февраль 2017 года таким образом было продано 162 дома с участками.

Продажа недвижимости в электронной форме идет на площадке «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru), утвержденной распоряжением Правительства РФ. Сообщение об электронных торгах также размещены на федеральном сайте torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Сочи.

Прием заявок на участие в аукционе стартовал сегодня. Он продлится до 30 апреля. Аукцион состоится 10 мая в 10:00.

Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте электронной торговой площадки sberbank-ast.ru и получить сертификат электронной подписи. Для этого необходимо обратиться в любой аккредитованный удостоверяющий центр и представить ряд документов: основной документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; ИНН или ОГРН.

При необходимости могут понадобиться и другие документы. Ориентировочный срок получения электронной подписи составляет от одного до трех дней, сообщает пресс-служба администрации города.