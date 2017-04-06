Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

Сразу несколько районов Сочи останется сегодня без света Сегодня на курорте без электричества останется часть Адлерского, Лазаревского и Центрального районов

Автор фото: Свободная Республика

В связи с плановым ремонтом электрооборудования сегодня, 6 апреля, с 08:00 до 17:00 света не будет:

- в селе Молдовка ул.Тельмана, ул.Тимашевская (частично), ул.Полянская, ул.Ивановская (частично), ул.Сергиевская, переулок Тельмана, переулок Шоссейный

- в поселке Нижнее Лоо район ТМО, Верхне-Армянское Лоо, Горное Лоо, п.Верхне-Армянская Хобза ул.Кировоканская, ул.Краснооктябрьская, ул.Дачная, переулок Дачный, ул.Разданская, ул.Рязанская, переулок Рязанский, ул.Рябиновая, ул.Белгородская

- ул.Донская №№ 29-31, д/с №105, ул.Виноградная №№176-188; ул.Тургенева №№2-10, ул.Лермонтова №№1-5; с/т «Автомобилист» на ул.Пятигорской, ул.Шаумяна (частично), ул.Транспортная (частично), ООО «Строймонтаж-М», Нижне-Сочинское лесничество, квартал 73, выдел 17; ул.Пионерская №№100 - 130, ул.Кошевого №№1 - 25

С 09:00 до 18:00 у следующих абонентов:

- в поселке Верхне-Русское Лоо ул.Русская, переулок Октябрьский, ул.Белгородская, ул.Персиковая, ул.Динская, ул.Лучевая, ул.Мира, ул.8 Марта, ул.Чкалова, ул.Новопокровская; в поселке Солохаул новая усадьба, вертолетная площадка, ул.Кошмана, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, ул.Кубанская, пансионат «Шахэ», форелевое хозяйство, школа №96

С 08:00 до 13:00 электричества не будет в мкр КСМ - ул.Краснодонская, с/т «Труд-1», а с 18:00 до 21:00 на ул.Нагорная №№10 - 22, переулок Морской №№ 8 - 10, детская поликлиника.

Сочинские электрические сети приносят свои извинения за временные неудобства.