Взрывное устройство в Ростове-на-Дону было замаскировано под фонарик Пострадал один человек

Автор фото: Bloknot NEWS Ростов

Сегодня утром в Ростове-на-Дону в районе Социалистической возле школы №5 произошёл взрыв. По информации пресс-службы Северо-Кавказского округа Росгвардии, пострадавшим оказался мужчина без определённого места жительства. Примерно в 6:30 утра он подобрал брошенный у школы пакет, в котором среди прочего содержимого был фонарик. Мужчина включил его и потерял кисти рук, также он получил ранение в живот, сообщает портал «Кубанские новости». В тяжёлом состоянии пострадавший госпитализирован. Территория происшествия оцеплена, на месте работают спецслужбы.

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