Сочи сделают «умным»: для курорта разрабатывается концепция «Умного города» Масштабный и амбициозный проект по автоматизации сервисов и услуг Сочи разрабатывается

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По информации с сайта администрации города, цель проекта – свести воедино уже существующие разработки, вроде онлайн-записи к врачу, заказа билетов на любые мероприятия, электронных дневников в школе, а также внедрить новые сервисы. Конечной целью должно стать создание единой экосистемы города, которая призвана облегчить жизнь горожан и гостей города, упразднив множество бюрократических излишеств и пережитков прошлого, вроде очередей в больницах.

- Сочи всегда старается быть если не флагманом, то точно в лидерах, воспринимать эти технологии и внедрять в жизнь, - подчеркнул первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

Первым этапом научные сотрудники института проведут сбор информации: о количестве счетчиков воды в домах, бесплатных точек Wi-Fi по городу, GPS-датчиков на общественном транспорте. Это необходимо для реализации концепции единой системы города. Так, сочинцы смогут отслеживать с экрана, стоя на остановке, где сейчас едет нужный автобус.

- Это может происходить через информатора, который установлен на автобусной остановке, это может происходить через приложение, которое позволит в режиме реального времени видеть, как двигается общественный транспорт. Это уже реализовано в некоторых городах России, это уже очень востребовано. Теперь пришло время, чтобы Сочи попал в рейтинг умных городов России, - подчеркнул генеральный директор Национального института информационных технологий и связи Москвы Александр Минов.