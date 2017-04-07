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Международный чемпионат по банному парению пройдет в Сочи 12 профессиональных титулованных банщиков из России, стран СНГ и Европы приедут на чемпионат в Адлер

Автор фото: Финист Трэвел

За победу в номинациях «Лучшая банная программа», «Сказочное парение» и «Богатырский пар» будут сражаться 12 профессиональных титулованных банщиков из России, стран СНГ и Европы. 29 апреля в ГК «Богатырь» пройдут соревнования по этой необычной дисциплине.

Главным судьёй Чемпионата выступит Международный банный СПА эксперт, вице-президент Международной Банной Федерации Александр Марченко.

Судьи будут выявлять победителей, оценивая участников по 18 критериям, а сами соревнования будут транслироваться на большой экран, сообщает администрация города со ссылкой на пресс-службу "Сочи Парка".