50 пакетиков с кокаином и МДМА изъято в Сочи у закладчиков из Омска
Как сообщает пресс-служба УВД Сочи, оперативная информация о предполагаемой продаже наркотиков в Адлере поступила полицейским заранее.
Места для закладок омичи выбирали тривиально: это были металлические подоконники первых этажей многоквартирных домов и водосточные трубы. Пакетики с наркотиками крепились с помощью магнита к металлической поверхности. При мужчинах оперативники обнаружили 54 пакетика с кокаином, МДМА и метамфетамином общей массой более 50 грамм.
Сейчас преступники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 228 УК РФ. Максимальный срок наказания, предусмотренный статьёй – до 20 лет лишения свободы.