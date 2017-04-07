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50 пакетиков с кокаином и МДМА изъято в Сочи у закладчиков из Омска Распространителей задержали с поличным возле одного из тайников

Автор фото: СеверПост

Как сообщает пресс-служба УВД Сочи, оперативная информация о предполагаемой продаже наркотиков в Адлере поступила полицейским заранее.

Места для закладок омичи выбирали тривиально: это были металлические подоконники первых этажей многоквартирных домов и водосточные трубы. Пакетики с наркотиками крепились с помощью магнита к металлической поверхности. При мужчинах оперативники обнаружили 54 пакетика с кокаином, МДМА и метамфетамином общей массой более 50 грамм.

Сейчас преступники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 228 УК РФ. Максимальный срок наказания, предусмотренный статьёй – до 20 лет лишения свободы.