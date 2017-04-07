Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

В Сочи отключат воду почти на сутки 7 и 8 апреля на нескольких улицах курорта воды не будет

Автор фото: ЯПлакалъ

С завтрашнего утра, с 09:00 и до 03:00 8 апреля из-за плановых работ на водоводе диаметром 300 мм по улице Победы воду отключат следующим абонентам:

- улицы Победы (частично), Лазарева (частично), Ильича (частично), Шевченко (частично), Тихомирова, Коммунистическая, Циолковского (частично), Мирная (частично), Глинки, Октябрьская, Свирская, Белинского, Добролюбова

- переулки Бризовый, Лазарева, Победы (частично), Почтовый, Вокзальный, Октябрьский,

ПТУ №31, к/т Восход, поликлиника № 1, Народный суд, школа № 75, лицей № 95, д/с № 84, детская поликлиника № 1, музыкальная школа, дельфинарий «Морская звезда», санаторий «Бирюза», Лазаревская районная администрация, ТП Лазаревская.

К больницам, поликлиникам и другим социально-значимым объектам воду будут подвозить, сообщает пресс-служба ООО "Сочиводоканал".