Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

Отключения света в Сочи: полный список на 7 апреля Плановые ремонтные работы электрооборудования на курорте продолжаются

Автор фото: СеверИнформ

Сегодня, 7 апреля, в Сочи опять не будет света. Без электричества на несколько часов останутся следующие абоненты:

- с 08.00 до 18.00 ул.Москвина № 2, МУП г. Сочи «Сочитеплоэнерго» - насосная станция «Маячная»

- с 08.00 до 17.00 ул.Буковая №№1-30, ул.Тепличная №№30-70, ул.Леселидзе; Курортный проспект № 67, № 75 санаторий «Светлана», ул.Орджоникидзе №№10-14, ул.Театральная №№ 2-13, гостиница «Южная», ресторан «Театральный»,; на улицеПластунская: жилые дома (частично), торгово-развлекательный центр, ООО «Мир Электроники», Сочинский государственный университет, «Сочигорстройинвест», ООО «База ЗСМ», ВНС «Октябрьская», ЖК «Велена»; переулок Юртовский (частично), ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное», ЛПХ, переулок Вишневый №№1-11, переулок Лавровый (частично), дачи, ул.Весенняя, переулок Клубный, ул.Декабристов, переулок Таллинский, храм, рынок в поселке Лоо, ул.Голенева (частично), ПЖСК «Соловьи»

- с12.00 до 17.00 ул.Абовяна, с/т «Ромашка», СНТ «Урожай»

Сочинские электрические сети приносят свои извинения за временные неудобства.