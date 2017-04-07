Сегодня в Сочи пройдёт митинг против терроризма На акции будет присутствовать глава города

Автор фото: Эхо Москвы в Ярославле

Сегодня в 17:30 на площади Южного Мола в Сочи состоится митинг под лозунгом «Вместе против террора». Все желающие могут поучаствовать в акции и почтить память погибших от рук террористов минутой молчания. Ожидается выступление Анатолия Пахомова и других представителей общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.

Со вчерашнего дня митинги против террора начали проводиться во многих городах России. Акция приурочена к недавней трагедии. Напоминаем, что 3 апреля в Санкт-Петербурге террористы взорвали метро. 14 человек погибли, ещё 62 получили ранения.