Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

Бесплатная парковка на горнолыжном курорте Сочи станет платной Теперь бесплатно смогут припарковаться только инвалиды, ветераны и гости старше 70 лет при предъявлении удостоверения







Услуги автоматической неохраняемой парковки на высоте +960 м курорта "Горки Город" стали платными. Прежде гостям машину можно было оставить на высоте неподалёку от подъёмников бесплатно, теперь же за это придётся доплачивать 500 рублей в сутки. Парковка рассчитана на 282 автомобиля.

Цены за парковочное место на уровне +540 остались прежними: 250 рублей в сутки. Для тех, кто хочет задержаться на курорте подольше, существуют абоненты на месяц. Количество предусмотренных парковочных мест - 1604, сообщают на официальном сайте курорта "Горки Город".

Въезд и выезд с парковки осуществляется по пропускам, которые выдают на Ресепшене при заселении гостя в номер. Напоминаем, что данные тарифы действуют до 31 мая 2017 года.