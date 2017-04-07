Изменения касаются порядка выдачи водительских удостоверений, а также ограничений для водителей-новичков

В Сочи изменится расписание ласточек Изменения коснутся двух пригородных поездов

Автор фото: KiwiTaxi

В связи с проведением работ на однопутном участке перегона Дагомыс – Сочи во вторник, 11 апреля, изменится расписание движения двух пригородных поездов, курсирующих по Черноморскому побережью.

- поезд №6812 сообщением Имеретинский курорт – Лазаревская будет отправляться в 20:31 (вместо 22:15) и прибывать в 23:40 (вместо 00:45);

- поезд №6015 сообщением Лазаревская – Аэропорт будет отправляться в 20:28, согласно действующему расписанию, и прибывать в 22:36 (вместо 22:29).

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщает пресс-служба компании.