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В Сочи поселилась группа The Beatles Граффити с портретами музыкантов появилось в районе морпорта

В Сочи в районе морпорта появилось граффити с портретами музыкантов группы The Beatles. Стена с изображением «Ливерпульской четверки» находится на улице Несебрской, недалеко от парковки возле торгового центра «Гранд Марина».

Яркая и масштабное произведение в стиле стрит-арт является очередной работой белорусских художников Глеба Каштанова и Яна Кузьмина. Ранее они подарили курорту портреты Жака Ива Кусто и персонажей фильма «Операция Ы» и «Двенадцать стульев».

Полностью рисунок граффитисты планируют доделать к 13 апреля, Всемирному дню рок-н-ролла. Однако уже сейчас портреты Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра пользуются популярностью у горожан и гостей курорта. Прохожие часто останавливаются у стены и делают селфи с музыкантами.