В Сочи воспитанники ОЦ «Сириус» встретятся с космонавтом Алексеем Леоновым Ребятам представят фильм «Время первых» накануне памятной даты первого полета человека в космос

В субботу, 9 апреля, воспитанники образовательного центра «Сириус» в Сочи встретятся с первым космонавтом, вышедшим в открытый космос, дважды Героем Советского союза Алексеем Леоновым и народным артистом России, актером Евгением Мироновым. Накануне памятной даты первого полета человека в космос они представят ребятам фильм «Время первых». Лента, основанная на реальных событиях, рассказывает о первом выходе человека в открытый космос.

- «Время первых» - это фильм о том, что происходило 18 марта 1965 года, о том, какие трудности были во время полета, - рассказал Алексей Леонов. - Долгие годы все это скрывалось, лента впервые рассказывает об аварийных ситуациях, которые были на борту. В фильме есть моменты, когда даже мне страшно. В жизни я выполнял задачу, не сильно задумываясь об опасности. Во время полета было 7 нештатных ситуаций, 3 или 4 из которых были смертельно опасными. Фильм сделан полностью на Земле, без применения каких-то космических средств, без полетов на невесомость. Тем не менее он передает ощущение космоса. Да так, что зритель и не поймет, где и как это снято.

Исполнители главных ролей – актеры Евгений Миронов и Константин Хабенский - больше года тренировались, чтобы быть готовыми к съемкам. Оба актера провели в спортзале в сумме около 4 тысяч часов. Идея фильма принадлежит также Евгению Миронову, который приступил к ее реализации в качестве продюсера, получив одобрение лично от Алексея Леонова. Прославленный космонавт стал одним из основных консультантов проекта.

- Леонов – подлинный герой, каких сейчас не хватаем современному кино и литературе, - рассказал актер. - Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино. «Время первых» - это первый российский фильм о космосе, снятый в формате 3D. В фильме огромное количество графики, над которой работала команда лучших специалистов, как российских, так и зарубежных. Нам с Костей Хабенским пришлось серьезно тренироваться и быть в прекрасной физической форме, чтобы выполнять трюки и крутиться, как в невесомости.

После специального показа фильма в «Сириусе» школьники направления «Искусство» пообщаются с Евгением Мироновым, а юные физики пригласят на чаепитие Алексея Леонова. В рамках мероприятия состоится передача коллекции книг, составленной по рекомендации специалистов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», библиотеке Образовательного центра, сообщает пресс-служба «Сириуса».