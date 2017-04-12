В Сочи произошла перестрелка (ВИДЕО) Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Вчера, 9 апреля, на трассе в районе пансионата "Южный 2" в Сочи произошла вооружённая стычка между водителями. На видео видно, что у нападавшего в руках был нож, другой мужчина пытался обороняться битой, но в итоге в ход пошло стрелковое оружие. С чего начался конфликт и чем закончился доподлинно неизвестно, но на нападавшего была составлена ориентировка.

Позже сотрудники полиции задержали его уже в Кудепсте, но он оказал сопротивление и нанёс одному из них 3 ножевых ранения в грудь и попытался убежать. Второй полицейский сделал 2 предупредительных выстрела в воздух, но преступника это не остановило, после чего сотрудник открыл огонь на поражение. Пуля попала убегавшему в шею.

И полицейский и задержанный мужчина в настоящее время находятся в больнице. Обстоятельства случившего выясняются, однако на нападавшего, прежде участвующего в драке на трассе, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.