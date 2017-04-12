Cочинский секретарь суда подозревается в покушении на мошенничество В отношении него уже возбуждено уголовное дело

Автор фото: rupor43.ru

По информации следствия, в декабре прошлого года секретарь сочинского суда предложил женщине свои услуги. Он попытался убедить её в том, что, используя своё служебное положение, поможет замять её дело за 30 тысяч рублей.

Всё началось с того, что в мировой судебный участок Хостинского района поступил административный материал. В нём содержались сведения о женщине-водителе, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Секретарь суда, в свою очередь, сказал ей, что может посодействовать в том, чтобы полицейские не забирали у неё водительское удостоверение, а постановление суда не дошло до адреса ДПС ГИБДД и судебных приставов-исполнителей. Эту услугу он оценил в 30 тысяч рублей. Женщина же рассказала об этом предложении территориальному следственному отделу Следственного комитета.

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю не дали осуществить свой план секретарю суда. А вместо этого завели на него уголовное дело. Расследование этого дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.