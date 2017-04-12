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Перелет в Сочи теперь стоит дешевле Сочи занял 2 место в рейтинге падения цен на авиабилеты

Автор фото: nickned - LiveJournal

Как рассказала Лента.ру со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip, Сочи входит в тройку направлений, по которым авиабилеты подешевели сильнее всего по сравнению с прошлым сезоном.

На первом месте рейтинга стоит Калининград - в среднем цена билета при условии бронирования на лето в этот город обойдется россиянам в среднем в 8.7 тысяч рублей, а это на 36% дешевле, чем год назад.

На втором месте город-курорт Сочи, перелет сюда подешевел на 18% по сравнению с прошлым годом и составил до 10,6 тысяч рублей в среднем, а замыкает тройку стоимость билетов в Симферополь - туда перелет будет стоить порядка 12,4 тысяч рублей.