Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Отозвана лицензия у банка с 4 филиалами в Сочи Банк входил в топ-100 на территории России

Автор фото: rosenergobank.ru

Банк России приказом от 10.04.2017 отозвал лицензию у московского Росэнергобанка, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Среди причин отзыва указано следующее:

"Кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами, в связи с чем у Банка России возникла обязанность отозвать у нее лицензию на осуществление банковских операций. При этом КБ «РЭБ» (АО) в нарушение соответствующего предписания Банка России недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения," - говорится в пресс-релизе.

Также среди причин трудностей банка были названы использование крайне рискованной бизнес-модели, а также низкое качество управления и активов.

"В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего, путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности."

По величине активов Росэнергобанк занимал 92 место в банковской системе Российской Федерации.