Отозвана лицензия у банка с 4 филиалами в Сочи
Банк России приказом от 10.04.2017 отозвал лицензию у московского Росэнергобанка, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Среди причин отзыва указано следующее:
"Кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами, в связи с чем у Банка России возникла обязанность отозвать у нее лицензию на осуществление банковских операций. При этом КБ «РЭБ» (АО) в нарушение соответствующего предписания Банка России недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения," - говорится в пресс-релизе.
Также среди причин трудностей банка были названы использование крайне рискованной бизнес-модели, а также низкое качество управления и активов.
"В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего, путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности."
По величине активов Росэнергобанк занимал 92 место в банковской системе Российской Федерации.