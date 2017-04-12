В Сочи участниками Тотального диктанта стали 360 человек (ФОТО) Акция проходила на двух площадках – в образовательном центре «Сириус» и на железнодорожном вокзале







В субботу, 8 апреля, по всему миру прошла акция Тотальный диктант. В Сочи в этот раз были открыты две площадки Тотального диктанта. Одна из них находилась в образовательном центре "Сириус" в Имеретинской низменности. Вторая расположилась на железнодорожном вокзале Сочи в зале повышенной комфортности.

В "Сириусе", где участниками акции стали около 300 воспитанников, текст диктанта детям читал актер театра и кино Вениамин Смехов. "Диктатором" на сочинском вокзале стала участница шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева. В Сочи, рассказала артистка, она с мужем и ребенком приехала несколько дней назад на отдых, на Красную Поляну. Получив приглашение поучаствовать в акции, решила объединить катание на лыжах с чтением диктанта.

- Почувствовала себя в роли учительницы. Текст просто сложнейший! Я бы написала на два балла. Хотя в школе по русскому языку у меня была твердая четверка. Абсолютно не жалею, что согласилась, при том, что с Красной Поляны в центр города добирались больше часа. Столько людей пришло! Им тоже пришлось оторваться от своих дел, потратить время и приехать сюда. Я сама никогда не писала Тотальный диктант. Но считаю это хорошей идеей. Это здорово, это образование нации. Сейчас даже звезды в социальных сетях пишут с ошибками. Это неправильно, - рассказала Илана Юрьева.

Специально для Тотального диктанта известный русский писатель Леонид Юзефович написал три разных текста - небольшое эссе про один из своих родных городов: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Во избежание подтасовки результатов весь мир поделили на три часовые зоны, в каждой из которых прозвучал свой отрывок. Сочинцам достался рассказ про Улан-Удэ и реку Селенгу.

В «Сириусе» участниками акции стали порядка 3—воспитанников центра. На вокзале проверить свои знания собрались около 60 сочинцев и гостей курорта. Результаты можно будет посмотреть на сайте мероприятия после 12 апреля.