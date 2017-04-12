Сочинец создал своими руками настоящего Терминатора (ВИДЕО)
Житель Сочи Дмитрий Седых собственноручно собрал культового героя голливудского боевика начала девяностых из старых автозапчастей: позвоночник сделан из карданного вала, конечности из труб и металлических пластин с пружинами. Вооруженный только образованием сварщика и энтузиазмом, Дмитрий каждый вечер в течение 6 месяцев проводил в гараже, где добивался внешней схожести к образу из американского блокбастера, однако добиться идеального сходства перед Дмитрием не стояло.
Самой сложной и интересной задачей для Дмитрия стала голова - необходимо было учесть анатомические особенности черепа и при этом воплотить эти особенности на металле.