В 100 миллионов обойдется коммунальщикам труба на пляжах Сочи Ответственными за 200-метровую трубу коллектора власти называют МУП Водоканал

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Авария на глубоководном коллекторе произошла еще в декабре 2016 года - тогда, предположительно, после сильного шторма, со дна оторвало кусок трубы длиной в 200 метров, который обнаружили спустя некоторое время на пляже Сочи. Ущерб составил порядка 100 миллионов рублей, при этом 70 миллионов на ремонт были выделены из бюджета еще в начале нынешнего года, однако новая труба пока только "заказана".

Несколько недель труба плавала у берега, пока в феврале, наконец, не была выловлена и перемещена на пляж в районе Имеретинской долины. С тех пор прошло уже 2 месяца и с трубой никто ничего не делает, сообщает Макс Портал.

По ходу восстановительных работ предполагалось провести расследование инцидента, по результатам которого мэрия намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба.

"Оторвать трубу глубоководного выпуска могло штормом в одном случае: при нарушении технологии сборки. Обычно трубы врезают под углом 90 градусов, а здесь труба была, по-видимому, врезана на 45 градусов, с нарушением технологии и СНиПов, что и привело к ее отрыву. Также не ясно, почему труба пластиковая? Если произошел порыв трубы, то естественно, что выпуск перестал быть глубоководным и фекалии, которые должны выбрасываться на расстоянии 2-3 километров от берега, теперь скапливаются на расстоянии 1-1,5 км. Штормом их прибивает к береговой зоне. Поэтому все эти измерения качества воды в муниципальном водоканале, зависимом от администрации города, к которому никого из общественников не допускают, считать достоверными мы не можем. ...Вода никак не может быть чистой при такой аварии. Тем более мы знаем, что Бзугинские очистные сооружения не введены в эксплуатацию и не достроены", — заявлял лидер Общественного экологического совета Сочи, кандидат экономических наук Владимир Остапук, сообщает портал Краснодар Медиа.