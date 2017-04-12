Завтра в Сочи состоится "Космический забег"
Завтра, 12 апреля, в 10:00, в Сочи, на улице Конституции, 8а, от Кафе «София» возьмёт старт "Космический забег". Акция будет приурочена к первому полёту человека в космос и 60-летию начала космической эры человечества. Таким образом участники почтят память Юрия Гагарина, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.
Участники должны будут преодолеть 1957 метров вдоль набережной реки Сочи. Длина дистанции также выбрана не случайна. 1975 год - год старта первого искусственного спутника Земли.
8:30 – 9:30 - сбор участников и регистрация;
9:30 – приветственное слово приглашенных гостей;
10:00 – старт забега;
10:30 – встреча финишируемых участников, интервью, награждение победителей.