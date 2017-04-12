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Завтра в Сочи состоится "Космический забег" Участие в забеге сможет принять любой желающий

Автор фото: МИА "Мир"

Завтра, 12 апреля, в 10:00, в Сочи, на улице Конституции, 8а, от Кафе «София» возьмёт старт "Космический забег". Акция будет приурочена к первому полёту человека в космос и 60-летию начала космической эры человечества. Таким образом участники почтят память Юрия Гагарина, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Участники должны будут преодолеть 1957 метров вдоль набережной реки Сочи. Длина дистанции также выбрана не случайна. 1975 год - год старта первого искусственного спутника Земли.

8:30 – 9:30 - сбор участников и регистрация;

9:30 – приветственное слово приглашенных гостей;

10:00 – старт забега;

10:30 – встреча финишируемых участников, интервью, награждение победителей.