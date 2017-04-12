Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Себе дороже: 11 миллионов заплатили сочинцы за воровство электричества За 2016 год выявлено около 600 случаев воровства электроэнергии

Автор фото: "Кубаньэнерго"

По сообщению пресс-службы «Кубаньэнерго» все случаи воровства были выявлены специалистами "Кубань-Энерго". Уже сейчас вынесено 15 решений мировым судом о назначении административных штрафов на сумму в 377,5 тысяч рублей. Кроме этой суммы нарушителям придется оплатить ущерб, причиненный сетевой компании связанный со снижением максимальной пропускной способности сетей.

«Усиливая борьбу с хищениями электроэнергии, мы, прежде всего, защищаем интересы добросовестных потребителей. Незаконные подключения забирают часть мощности и увеличивают нагрузку на сеть, а значит – влекут за собой снижение качества электроснабжения. К тому же из-за энерговоровства мы теряем средства, которые планируется направить на мероприятия для повышения надежности электроснабжения региона. В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, самовольно подключенный к электрической сети», — рассказал директор сочинского филиала Эдгар Армаганян пресс-службе «Кубаньэнерго».