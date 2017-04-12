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В Сочи пройдёт финал конкурса красоты и таланта «Королева Сочи 2017» В финале определится самая красивая женщина Сочи

23 апреля в Зимнем театре Сочи состоится одно из значимых культурных событий для города - региональный конкурс красоты и таланта «КОРОЛЕВА СОЧИ 2017», где будут выбирать самую прекрасную представительницу нашего города.

В начале апреля замужние леди уже прошли кастинг. Теперь предстоит выбрать, кто из них будет представлять наш город в Москве на Всероссийском национальном конкурсе «МИССИС РОССИЯ-МИРА», который пройдёт в июне.

В программе также заявлены танцы от шоу-балета «Тодес», модное дефиле , фееричное шоу и розыгрыш большого количества призов среди зрителей! Подарите себе незабываемый вечер! Билеты можно приобрести в кассах Зимнего театра и на bil24.