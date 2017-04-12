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Эмир Кустурица и его группа приедут в Сочи Известный режиссер представит фестиваль «Брояница кинофест. Марафон Кустурицы»

Автор фото: Православие и мир

В рамках фестиваля, который продлится с 14 по 16 апреля, будут показаны лучшие работы знаменитого мастера европейского кинематографа. Фестиваль пройдет в кинотеатре «Люксор IMAX», сообщает пресс-служба кинотеатра.

На открытии фестиваля режиссер выступит со своей фолк-рок-группой «The No Smoking Orchestra» и исполнит новую музыкальную программу "По млечному пути", посвященную выходу последней одноименной работе режиссера.

В эти три дня буду показаны "По млечному пути" (2016), "Марадонна" (2008), Черная кошка, белый кот (1998), Жизнь как чудо (2004), Андеграунд (1995).

Эмир Кустурица - знаменитый югославский и сербский кинорежиссёр, отмеченный многочисленными наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.