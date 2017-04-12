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Иван Дорн выступит в Сочи Концерт состоится в конце апреля

Автор фото: RUSSIAN CHICAGO MAGAZINE

По сообщению пресс-службы Торговой Галереи Гранд Марина, певец представит сольную программу в рамках мероприятий, приуроченных к Формуле 1. Организаторами названа дата проведения - 29 апреля 2017 года, начало мероприятия в 22:00, вход будет бесплатным.

Артист выступит с программой смешанной из двух своих звездных альбомов «Co'N'Dorn» и «Randorn». Организаторы обещают зрелищное шоу и качественный звук. Весь парк станет большой танцевальной площадкой.

В распоряжении гостей будет зона парковки Торговой Галереи Гранд Марина, вход будет осуществляться через специально отведенные зоны с металлоискателями, говорится в пресс-релизе.

Иван Дорн - популярный артист поп-сцены, певец, диджей и телеведущий. Также бывший участник группы «Пара Нормальных», с 2010 года по настоящее время ведет успешную сольную карьеру.