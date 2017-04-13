Она переросла в нападение с ножом на полицейского

Мужчина получил 15 лет за нападение на полицейских в Сочи Теперь он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

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В Краснодарском краевом суде вынесли приговор по делу о нападении на сотрудников полиции, однако пока приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в 2016 году в Лазаревском районе Сочи в поселке Сергей Поле двое полицейских остановили подозрительного мужчину с целью проверки документов. В процессе проверки мужчина достал пистолет и выстрелил в одного из патрульных - пуля попала в предплечье. Следом последовала осечка и тогда уже сотрудник полиции открыл огонь на поражение. Раненому преступнику удалось скрыться с места происшествия, однако вскоре он был задержан в одном из рейсовых автобусов.